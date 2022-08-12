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Демилитаризация ЗАЭС сделала бы ее уязвимой для провокаций и террористов — Небензя

11:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в результате демилитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша к демилитаризации станции.

«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», — сказал он.

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