В Киеве полностью отказываются от преподавания русского языка в школах

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Киевские власти решили полностью отказаться от преподавания русского языка в школах. В 2022/23 учебном году программы «не предусматривают их изучение ни как предмета, ни факультативно». Принятый департаментом образования и науки документ опубликован в Telegram-канале ресурса «Клименко тайм».

В начале июля депутаты Киевского горсовета заявили о намерении ввести полный запрет на публичное использование в столице Украины книг на русском языке, спектаклей, концертов и другого «русскоязычного культурного продукта».

Ранее подобный мораторий ввели в Хмельницкой области, а в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили исполнение и прослушивание в общественных местах песен на русском языке. Запрет на преподавание русского языка в школах Одесской и Николаевской областей, в Харьковском университете закрыли кафедру русского языка и литературы. Говорит Москва