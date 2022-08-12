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В Киеве полностью отказываются от преподавания русского языка в школах

13:32 12.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Киевские власти решили полностью отказаться от преподавания русского языка в школах. В 2022/23 учебном году программы «не предусматривают их изучение ни как предмета, ни факультативно». Принятый департаментом образования и науки документ опубликован в Telegram-канале ресурса «Клименко тайм».

В начале июля депутаты Киевского горсовета заявили о намерении ввести полный запрет на публичное использование в столице Украины книг на русском языке, спектаклей, концертов и другого «русскоязычного культурного продукта».

Ранее подобный мораторий ввели в Хмельницкой области, а в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили исполнение и прослушивание в общественных местах песен на русском языке. Запрет на преподавание русского языка в школах Одесской и Николаевской областей, в Харьковском университете закрыли кафедру русского языка и литературы.  Говорит Москва

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