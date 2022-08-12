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На Украине началось строительство завода по производству «Байрактаров» — СМИ

16:12 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Makina («Байкар макина») Халук Байрактар, передает в пятницу украинское информационное агентство УНИАН.

Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику «Байкар», а также исследовательский центр и центр передового производства.

Во вторник посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украине займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

3 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев. В рамках его визита было подписано восемь межгосударственных документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, которое позволит построить на Украине завод по производству и обслуживанию «Байрактаров». 19 июля украинский кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения с Турцией. 8 августа Боднар заявил, что Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода.

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