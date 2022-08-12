Удар по Новой Каховке был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет — ВГА
16:32 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, часть упала, часть сбили, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу.
«Стреляли из HIMARS, было выпущено шесть ракет, частично сбили, частично упали», — сказал он.
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