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Удар по Новой Каховке был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет — ВГА

16:32 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, часть упала, часть сбили, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу.

«Стреляли из HIMARS, было выпущено шесть ракет, частично сбили, частично упали», — сказал он.

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