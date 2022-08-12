Удар по Новой Каховке был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет — ВГА

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, часть упала, часть сбили, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу.

«Стреляли из HIMARS, было выпущено шесть ракет, частично сбили, частично упали», — сказал он.