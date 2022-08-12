США утверждают, что не передавали Украине оружие для ударов по Крыму

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не передавали Вооруженным силам Украины оружие, при помощи которого они могли бы обстрелять военные объекты в Крыму. С таким утверждением выступил в пятницу на специальном телефонном брифинге представитель Пентагона высокого ранга.

«США не давали Украине никакого оружия, которым можно было бы нанести удар по аэродрому Саки в Крыму», — цитирует его в «Твиттере» корреспондент радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) Джефф Селдин. По словам представителя военного ведомства, в распоряжении США «нет никаких свидетельств», которые указывали бы на то, что этот объект мог подвергнуться атаке с применением ракет.

Минобороны России ранее заявило, что на территории аэродрома Саки во вторник сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве добавили, что авиационная техника не повреждена. В результате инцидента один человек погиб, еще 14 получили травмы.