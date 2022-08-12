0
0
0
НОВОСТИ

США утверждают, что не передавали Украине оружие для ударов по Крыму

22:40 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не передавали Вооруженным силам Украины оружие, при помощи которого они могли бы обстрелять военные объекты в Крыму. С таким утверждением выступил в пятницу на специальном телефонном брифинге представитель Пентагона высокого ранга.

«США не давали Украине никакого оружия, которым можно было бы нанести удар по аэродрому Саки в Крыму», — цитирует его в «Твиттере» корреспондент радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) Джефф Селдин. По словам представителя военного ведомства, в распоряжении США «нет никаких свидетельств», которые указывали бы на то, что этот объект мог подвергнуться атаке с применением ракет.

Минобороны России ранее заявило, что на территории аэродрома Саки во вторник сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве добавили, что авиационная техника не повреждена. В результате инцидента один человек погиб, еще 14 получили травмы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 12.08.2022
Поставки нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились — чешский оператор
0
156
21:20 12.08.2022
Эстония должна интегрировать с Финляндией ракетные комплексы береговой охраны — министр
0
210
20:40 12.08.2022
В Прибалтике формируются неофашистские государства с ненавистью ко всему русскому — МИД РФ
0
278
20:00 12.08.2022
США ужесточают контроль за экспортом ряда полупроводников и газовых турбин — Минторг
0
312
19:20 12.08.2022
Салман Рушди подвергся нападению перед выступлением в Нью-Йорке
0
346
18:40 12.08.2022
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет
0
362
18:00 12.08.2022
США вводят санкции против вице-президента Парагвая за «причастность к коррупции» — Блинкен
0
379
17:32 12.08.2022
В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю с 8,6% до 7,4%
0
387
17:12 12.08.2022
ЦБ РФ будет возвращать ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых
0
410
17:00 12.08.2022
Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата — МИД
0
420

Возврат к списку