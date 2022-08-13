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НОВОСТИ

Япония хочет остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

09:05 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», который обеспечивает ее почти 9% всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью газете «Никкэй» новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, назначенный на этот пост 10 августа.

«В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет», — сказал он. На своей первой пресс-конференции на посту главы министерства экономики, в ведении которого находится и энергетика, Нисимура также отметил, что указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

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