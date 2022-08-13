В США представили боевой модуль ПВО с лазерной установкой
12:34 13.08.2022 Источник: Газета.Ru
Американская компания Moog Inc на проходящем в Хантсвилле штата Алабама симпозиуме «Space and Missile Defense 2022» представила модернизированный комбинированный зенитный дистанционно управляемый боевой модуль Reconfigurable Integrated-weapons Platform (RIwP) сообщает Telegram-канал Dambiev.
Новый боевой модуль предназначен для оснащения боевых машин ПВО малой дальности IM-SHORAD на шасси ББМ Stryke. Вооружение модуля состоит из 30-мм автоматической пушки ХМ914, спаренного с ней 7,62-мм пулемета М240, двух пусковых установок ЗУР Stinger и 20--киловаттной лазерной установки LOCUST
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