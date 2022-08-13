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НОВОСТИ

Американская РСЗО HIMARS уничтожена под Краматорском - Минобороны РФ

13:30 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад c боеприпасами к ней. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней», — сказал он.

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