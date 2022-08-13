Американская РСЗО HIMARS уничтожена под Краматорском - Минобороны РФ
13:30 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней», — сказал он.
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