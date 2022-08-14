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НОВОСТИ

Северный флот проводит учения по защите островов в Арктике

17:06 14.08.2022 Источник: Интерфакс

Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где проведет учение по организации обороны островной зоны в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ в воскресенье.

"Военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработают ряд совместных действий по организации обороны островной зоны в Арктике", - сообщили в пресс-службе.

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