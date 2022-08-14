Северный флот проводит учения по защите островов в Арктике
17:06 14.08.2022 Источник: Интерфакс
"Военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработают ряд совместных действий по организации обороны островной зоны в Арктике", - сообщили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 15:35 14.08.2022
- На Тайвань прибыла делегация Конгресса США
- 15:20 14.08.2022
- Польша ищет способы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
- 14:38 14.08.2022
- Newsweek: Зеленский уж точно не наш боец
- 12:05 14.08.2022
- Прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с марта составил около 20 тыс случаев
- 11:30 14.08.2022
- В аэропортах ФРГ находятся около 10 самолетов, принадлежащих российским компаниям
- 10:26 14.08.2022
- Байден, возможно, не будет баллотироваться в президенты США на второй срок - NYT
- 09:50 14.08.2022
- В Китае отмечен максимальный рост числа заболевших COVID-19 с начала мая
- 09:10 14.08.2022
- Секретариат ООН " без внятного объяснения причин" заблокировал визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - Ульянов
- 09:05 14.08.2022
- Власти Запорожья рассматривают остановку работы АЭС из-за обстрелов
- 09:00 14.08.2022
- Сухая и жаркая погода сохранится в Москве в воскресенье, 14 августа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать