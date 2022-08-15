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В Белгородской области школы приграничных районов переводят на дистанционное обучение

11:20 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил режим работы школ в новом учебном году — дистанционное обучение введут в школах, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в девяти районах области, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Третьего августа Гладков отмечал, что планируется закрыть школы в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях.

При необходимости власти рассмотрят возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы. В детских садах будут работать дежурные группы.

С начала специальной военной операции в Белгородской области фиксировали неоднократные случаи обстрелов приграничных территорий со стороны Украины, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Высокий уровень террористической опасности ввели в Белгородской области 11 апреля, его действие продлили до 22 августа.

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