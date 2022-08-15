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ООН: Афганистан теряет 2,5% ВВП из-за того, что девочки не ходят в школы

12:12 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодные экономические потери Афганистана вследствие отсутствия у девочек возможности получать среднее образование составляют 2,5% ВВП страны. Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Лишение девочек доступа к среднему образованию за последние 12 месяцев обернулось потерями по меньшей мере в 500 млн долларов для афганской экономики», — отметили эксперты, уточнив, что данная сумма эквивалентна «2,5% ВВП Афганистана». В Детском фонде ООН подсчитали, что если бы у нынешних 3 млн афганских девочек была возможность «завершить среднее образование и участвовать в рынке труда», то их вклад в афганскую экономику составил бы в целом не менее 5,4 млрд долларов.

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