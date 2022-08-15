Иран даст ответ ЕС по ядерной сделке до полуночи
13:09 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по иранской ядерной сделке от ЕС Энрике Море по предложениям европейской стороны до полуночи (22:30 мск). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«К 12 часам сегодня вечером мы в письменном виде предоставим окончательный ответ координатору от ЕС», — цитирует его агентство Тасним. По словам министра, «если реакция США будет реалистичной и гибкой, то соглашение будет достигнуто, в противном случае нужно будет еще вести переговоры».
Он отметил, что «на недавних переговорах в Вене американская сторона устно заявила о готовности проявить гибкость по двум вопросам, но должны последовать письменные [гарантии]».
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