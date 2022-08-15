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Кандидат в президенты Австрии призвал не провозить через страну военные грузы

14:20 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия не должна разрешать НАТО осуществлять транспортировку военных грузов через свою территорию, так как это нарушает нейтральный статус страны. Об этом заявил в понедельник кандидат в президенты Австрии от правой Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц.

Как отмечается в тексте заявления, с начала этого года через территорию Австрии прошли 433 военных груза иностранных государств. Большинство из них приходится на НАТО и страны альянса. При этом в министерстве обороны Австрии на запрос партии ответили, что речь идет, в том числе, о тяжелой военной технике для Украины.

По мнению кандидата в президенты, это создает риски для безопасности страны. Он отметил, что австрийское правительство идет на этот шаг добровольно, а не в рамках каких-либо обязательств. Розенкранц призвал запретить транзит военного транспорта иностранных государств и поставок вооружений через страну.

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