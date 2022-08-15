Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учетом пожеланий детей
14:23 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сайт работает в двух режимах – «Выбор родителей» и «Выбор детей», – между которыми легко переключаться. В детском режиме приведены интересные факты о товарах для школы – они упрощают выбор и напоминают родителям о необходимости посоветоваться с ребенком перед покупкой.
Чтобы лучше понять желания и ожидания детей и помочь родителям подобрать самое нужное, перед запуском проекта был проведен опрос среди сотрудников Сбера, имеющих детей. Родители отвечали на вопросы о том, какие пеналы и тетради больше всего нравятся их детям, какие книги они читают, о каких покупках мечтают, на что откладывают деньги и т.д.
На сайте проекта уже сегодня можно найти широкий спектр актуальных предложений, в том числе:
– СберМегаМаркет: скидки до 70% на школьные товары (одежда и обувь, техника для учебы, книги и канцелярия) и до 10% бонусами от СберСпасибо от суммы первой покупки, совершенной в период с 10 августа по 11 сентября 2022 года;
– подписка СберПрайм – 3 месяца за 1 руб.;
– ТВ-приставка SberBox с подпиской Okko «Оптимум» на два года – в рассрочку за 349 руб. в месяц;
– умная медиаколонка SberBox Time всего за 7990 руб. (вместо 9990) и 3 месяца подписки СберПрайм в подарок;
– смарт-дисплей SberPortal за 29990 руб. и подписка Okko «Оптимум» на 2 года за 1 руб.;
– бесплатная детская СберКарта, которая позволяет ребенку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю – контролировать его расходы (заказать ее могут родители в приложении СберБанк Онлайн);
– молодежная СберКарта: по оценке Frank RG, самая выгодная карта для клиентов в возрасте от 14 до 21 года по таким ключевым факторам, как надежность банка, удобство онлайн-управления своими финансами и стоимость обслуживания;
– Звук: музыка и аудиокниги из школьной программы бесплатно первые 30 дней с подпиской СберПрайм;
– СБЕР ЕАПТЕКА: скидка 400 руб. на первый заказ при заказе от 2000 руб.
Акция продлится до 10 сентября.
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