0
0
135
НОВОСТИ

Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учетом пожеланий детей

14:23 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

К 1 сентября Сбер запустил специальный проект, который поможет родителям подготовиться к новому учебному году выгодно и лучше понять предпочтения своих детей. На сайте проекта https://promo.sber.ru/1/#/ под девизом «Тут всё, что нужно детям» собраны самые актуальные предложения товаров и сервисов для учебы от Сбера и компаний-партнеров.
Сайт работает в двух режимах – «Выбор родителей» и «Выбор детей», – между которыми легко переключаться. В детском режиме приведены интересные факты о товарах для школы – они упрощают выбор и напоминают родителям о необходимости посоветоваться с ребенком перед покупкой.

Чтобы лучше понять желания и ожидания детей и помочь родителям подобрать самое нужное, перед запуском проекта был проведен опрос среди сотрудников Сбера, имеющих детей. Родители отвечали на вопросы о том, какие пеналы и тетради больше всего нравятся их детям, какие книги они читают, о каких покупках мечтают, на что откладывают деньги и т.д.
На сайте проекта уже сегодня можно найти широкий спектр актуальных предложений, в том числе:

– СберМегаМаркет: скидки до 70% на школьные товары (одежда и обувь, техника для учебы, книги и канцелярия) и до 10% бонусами от СберСпасибо от суммы первой покупки, совершенной в период с 10 августа по 11 сентября 2022 года;

– подписка СберПрайм – 3 месяца за 1 руб.;

– ТВ-приставка SberBox с подпиской Okko «Оптимум» на два года – в рассрочку за 349 руб. в месяц;

– умная медиаколонка SberBox Time всего за 7990 руб. (вместо 9990) и 3 месяца подписки СберПрайм в подарок;

– смарт-дисплей SberPortal за 29990 руб. и подписка Okko «Оптимум» на 2 года за 1 руб.;

– бесплатная детская СберКарта, которая позволяет ребенку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю – контролировать его расходы (заказать ее могут родители в приложении СберБанк Онлайн);

– молодежная СберКарта: по оценке Frank RG, самая выгодная карта для клиентов в возрасте от 14 до 21 года по таким ключевым факторам, как надежность банка, удобство онлайн-управления своими финансами и стоимость обслуживания;

– Звук: музыка и аудиокниги из школьной программы бесплатно первые 30 дней с подпиской СберПрайм;

– СБЕР ЕАПТЕКА: скидка 400 руб. на первый заказ при заказе от 2000 руб.

Акция продлится до 10 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 15.08.2022
Маркетплейс Ozon не планирует русифицировать название по примеру Wildberries
0
71
14:34 15.08.2022
Решение по делу малайзийского "Боинга" вынесут 17 ноября
0
126
14:20 15.08.2022
Кандидат в президенты Австрии призвал не провозить через страну военные грузы
0
140
14:00 15.08.2022
Скворцова: Тест-систему при мутациях коронавируса можно обновить за несколько дней
0
153
13:37 15.08.2022
Аксенов: Крым обеспечен водой. Сейчас ее даже избыток
0
222
13:20 15.08.2022
Аун Сан Су Чжи приговорили в Мьянме к шести годам тюрьмы
0
218
13:09 15.08.2022
Иран даст ответ ЕС по ядерной сделке до полуночи
0
242
12:52 15.08.2022
Конгрессмен: Трамп рассекретил документы? Доказательств пока нет
0
232
12:34 15.08.2022
В ДНР зафиксированы 44 случая подрыва мирных граждан на минах "Лепесток" — Басурин
0
234
12:12 15.08.2022
ООН: Афганистан теряет 2,5% ВВП из-за того, что девочки не ходят в школы
0
262

Возврат к списку