Мантуров: Объем параллельного импорта до конца года может достигнуть $16 млрд

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В РФ посредством параллельного импорта было ввезено товаров на сумму около $6 млрд за трехмесячный период действия этого механизма. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24». До конца года, отметил он, показатель может достичь $16 млрд.

«За три месяца мы уже вышли на объем около 6 миллиардов долларов. <…> Можно сказать, что где-то около 16 миллиардов долларов будет результат по параллельному импорту до конца текущего года», — сказал он.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые стали доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. В части техники и электроники в перечень включена продукция таких брендов, как Siemens, Panasonic, Apple, Intel, Samsung, Dyson, Electolux, GoPro, Asus, JBL, Logitech и многих других.