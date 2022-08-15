Путин: Союзники России не прогибаются под так называемого гегемона

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет на разных континентах много союзников и единомышленников, которые не прогибаются под так называемого гегемона, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».

«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — сказал Путин.

По его словам, такие союзники России «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», — подчеркнул глава государства.