Путин: Союзники России не прогибаются под так называемого гегемона
16:20 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет на разных континентах много союзников и единомышленников, которые не прогибаются под так называемого гегемона, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — сказал Путин.
По его словам, такие союзники России «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», — подчеркнул глава государства.
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