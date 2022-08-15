0
0
97
НОВОСТИ

Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

17:43 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer («Пфайзер») Альберт Бурла, который вакцинировался от коронавируса четыре раза, заболел ковидом. Об этом он в понедельник сообщил в своем «Твиттере».

«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech („Пфайзер“ — „Бионтек“), я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолируюсь и начал принимать препарат Paxlovid», — написал Бурла.

Тем же препаратом ранее лечили президента США Джо Байдена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:15 15.08.2022
«Армия-2022». На форуме будет подписан контракт на постройку нескольких подложок
0
43
17:55 15.08.2022
Левая партия ФРГ призвала жителей страны к протестам на фоне введения сбора за газ
0
88
17:20 15.08.2022
Украинская прокуратура обвинила мэра Купянска в сотрудничестве с РФ
0
140
17:03 15.08.2022
Финляндия намерена укреплять границу с Россией
0
168
16:40 15.08.2022
Литва выдает россиянам визы лишь в особых случаях - временный поверенный РФ
0
191
16:20 15.08.2022
Путин: Союзники России не прогибаются под так называемого гегемона
0
236
16:05 15.08.2022
Мантуров: Объем параллельного импорта до конца года может достигнуть $16 млрд
0
229
15:56 15.08.2022
Захарова: Киев препятствует визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
0
211
15:27 15.08.2022
Аксенов: Крымский бизнес работает на освобожденных территориях Украины и в Донбассе
0
233
15:00 15.08.2022
Маркетплейс Ozon не планирует русифицировать название по примеру Wildberries
0
320

Возврат к списку