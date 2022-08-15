Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer («Пфайзер») Альберт Бурла, который вакцинировался от коронавируса четыре раза, заболел ковидом. Об этом он в понедельник сообщил в своем «Твиттере».

«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer — BioNTech („Пфайзер“ — „Бионтек“), я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолируюсь и начал принимать препарат Paxlovid», — написал Бурла.

Тем же препаратом ранее лечили президента США Джо Байдена.