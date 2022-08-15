В ООН считают, что инспекторы МАГАТЭ могут безопасно попасть на ЗАЭС через Киев
20:10 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В тесном контакте с МАГАТЭ Секретариат ООН пришел к выводу, что на Украине есть возможности для обеспечения логистики и безопасности миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если на это согласятся и Россия, и Украина», — сказал он.
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