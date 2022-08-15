В ООН считают, что инспекторы МАГАТЭ могут безопасно попасть на ЗАЭС через Киев

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможен из Киева. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В тесном контакте с МАГАТЭ Секретариат ООН пришел к выводу, что на Украине есть возможности для обеспечения логистики и безопасности миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если на это согласятся и Россия, и Украина», — сказал он.