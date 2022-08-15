Сбер принял участие в фестивале «День Индии»

20:35

Сбер выступил партнером 7-го этнического фестиваля «День Индии», который прошел с 11 по 14 августа в Москве в ландшафтном парке «Остров Мечты». Представители филиала Сбербанка в Индии приняли участие в традиционной церемонии высадки деревьев и обсудили возможности расширения сотрудничества с партнерами из Индии.







Сбербанк работает в Индии с 2010 года, активно развивая сотрудничество с республикой для оказания максимального содействия российским экспортерам. Банк не только предоставляет бизнесу банковские услуги, но и содействует развитию российско-индийских деловых отношений.«День Индии» проводится в Москве с 2014 года. В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.