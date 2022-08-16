Ядерные риски повышают действия США без оглядки на интересы других стран - посольство РФ
10:10 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — предупредили российские дипломаты.
«Это происходит в условиях целенаправленного развала Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и нераспространения. Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсация участия в Договоре по открытому небу нанесли существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями», — добавили они.
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