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Развитие военного партнерства между РФ и Киргизией стабильно и основательно - Шойгу

13:50 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа развития стратегического партнерства России и Киргизии в военной области на период до 2025 года выполняется стабильно и основательно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Киргизии Бактыбеком Бекболотовым.

«Нам есть, что показать, и есть, что обсудить. Ситуация в целом не такая спокойная, как хотелось бы. Но думаю, что в наших с вами отношениях таких больших проблем нет. Как раз наоборот — есть большая, серьезная программа, которая у нас утверждена до 2025 года. Она выполняется стабильно, основательно, без каких-либо сбоев и перемен», — сказал Шойгу во вторник в ходе встречи, которая состоялась на полях Московской конференции по международной безопасности.

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