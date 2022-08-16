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НОВОСТИ

Роскомнадзор предупреждает о росте рассылок фальшивых писем якобы от государственных органов

16:00 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор (РКН) просит граждан и организации быть бдительными в связи с ростом количества рассылок с фальшивыми письмами якобы от государственных органов.

"Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", - говорится в сообщении РКН.

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