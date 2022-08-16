Роскомнадзор предупреждает о росте рассылок фальшивых писем якобы от государственных органов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор (РКН) просит граждан и организации быть бдительными в связи с ростом количества рассылок с фальшивыми письмами якобы от государственных органов.

"Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", - говорится в сообщении РКН.