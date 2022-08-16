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Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $2 600 за 1 тыс. куб. м

16:15 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 618,6 за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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