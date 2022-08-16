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НОВОСТИ

Зеленский и Эрдоган встретятся с Генсеком ООН во Львове

20:00 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит в четверг Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал он.

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