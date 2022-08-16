Зеленский и Эрдоган встретятся с Генсеком ООН во Львове

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит в четверг Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал он.