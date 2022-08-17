Генсека ООН пригласили посетить Энергодар перед встречей с Зеленским

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить Энергодар перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы посмотреть, как город обстреливается со стороны ВСУ.



Генсек ООН посетит в четверг Львов, где состоится трехсторонняя встреча с участием президентов Украины и Турции. Кроме того, 19 августа Гутерриш побывает в Одессе и посетит порт.



«Честно говоря, мне не совсем понятно поведение Гутерриша, пусть он лучше приедет, например, в Херсон или Мелитополь, или Энергодар тем более, и посмотрит, как эти города подвергаются обстрелу боевиков Зеленского, посмотрит на ядерный терроризм в действии и сделает выводы, а потом уже встречается с Зеленским и задает ему вопросы, почему это происходит», — заявил ТАСС Рогов.



