Рослесхоз исключает в Москве повторение ситуации 2010 года, связанной с задымлением

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Рослесхозе исключили возможность повторения в Московском регионе ситуации 2010 года, связанной с задымлением. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников, комментируя появления задымления на юге и юго-востоке Москвы.



«После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфянников на территории Московской области. На сегодня повторение ситуации 2010 года фактически исключено», — сказал Советников, чей комментарий опубликован в среду в телеграм-канале Рослесхоза.



Ранее сообщалось о задымлении в ряде районов столицы, запахе гари и небольшом смоге. В частности, запах ощущался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, а также в Зюзино и Можайском. Как пояснили в Рослесхозе, задымление пришло с локализованного пожара в Рязанской области.



