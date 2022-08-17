Рослесхоз исключает в Москве повторение ситуации 2010 года, связанной с задымлением
11:25 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфянников на территории Московской области. На сегодня повторение ситуации 2010 года фактически исключено», — сказал Советников, чей комментарий опубликован в среду в телеграм-канале Рослесхоза.
Ранее сообщалось о задымлении в ряде районов столицы, запахе гари и небольшом смоге. В частности, запах ощущался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, а также в Зюзино и Можайском. Как пояснили в Рослесхозе, задымление пришло с локализованного пожара в Рязанской области.
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