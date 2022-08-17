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На севере Польши россиянам массово отказывают в выдаче ВНЖ - портал

13:30 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поморское воеводское управление на севере Польши массово не выдает согласия гражданам России, подающим заявление на временное проживание или работу в регионе. Об этом сообщил в среду местный информационный портал trojmiasto.pl.

По его данным, за последние пять месяцев россияне получили 78 отрицательных решений. Всего с 24 февраля было подано 548 заявок на получение ВНЖ или права на работу. Большинство документов, по мнению портала, еще обрабатывается чиновниками, и следует ожидать большего числа отказов.

По неофициальной информации портала, рост числа негативных решений связан с рекомендациями Агентства внутренней безопасности Польши.

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