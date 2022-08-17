Ряд банков в Европе возобновил торговлю российскими облигациями

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд банков в Европе вслед за американскими возобновили торговлю российскими облигациями. Об этом в среду сообщает газета «Файнэншл таймс».

В частности, речь идет о банках UBS (Ю-би-эс), Deutsche Bank («Дойче банк») и Barclays («Барклиз»).