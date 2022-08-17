Ряд банков в Европе возобновил торговлю российскими облигациями
17:20 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, речь идет о банках UBS (Ю-би-эс), Deutsche Bank («Дойче банк») и Barclays («Барклиз»).
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