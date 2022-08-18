Швеция намерена обсудить вступление в НАТО с Финляндией и Турцией

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции пригласило Турцию и Финляндию к проведению встречи на высоком уровне по вопросу о создании совместного механизма контроля за соблюдением договоренности между тремя государствами, достигнутой в ходе подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление в НАТО. Об этом в четверг пишет газета «Афтонбладет». Шведская инициатива не афишировалась, а сама встреча должна состояться уже на следующей неделе, 26 августа. «Это первая встреча в соответствии с договоренностью, которая, как мы надеемся, будет реализована», — приводит газета слова заместителя директора отдела информации МИД Турции Белиз Селасин Ренде.

Она пока не назвала возможный состав турецкой делегации, однако, по данным издания, приглашения были направлены заместителю министра иностранных дел Турции Седату Оналу и советнику президента Эрдогана по политическим вопросам Ибрагиму Калыну. Последний, которого называют «правой рукой» Эрдогана, был главным переговорщиком от Турции при выработке договоренности, достигнутой с Финляндией и Швецией в ходе саммита НАТО в Мадриде в июне этого года.