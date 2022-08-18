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НОВОСТИ

Британский министр призвал скорее выбирать премьера

14:54 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр образования Великобритании Джеймс Клеверли высказался за то, чтобы процедура выборов нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны проходила бы по более быстрой схеме.

«Я был бы рад, если бы весь процесс был намного быстрее, — заявил он в четверг в эфире радиостанции Эл-би-си. — Это ныне действующая система. Я думаю, что законно посмотреть на то, как можно ее пересмотреть».

Его слова стали ответом на раздающуюся со стороны оппозиции критику того, что в ситуации, когда страна переживает самый большой рост стоимости жизни за несколько десятилетий, консерваторы тратят восемь недель на то, чтобы избрать нового лидера.

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