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Шольц выступил против отрицания и релятивизации Холокоста

15:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого подчеркнул, что решительно осуждает любые попытки отрицания или релятивизации Холокоста. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Сегодня канцлер Шольц говорил по телефону с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом», — отметил Хебештрайт. При этом он указал, что стороны обсуждали вопросы тесного партнерства между Германией и Израилем. «В этом контексте канцлер подчеркнул, что решительно осуждает любые попытки отрицания или релятивизации Холокоста. Заявления президента [Палестины Махмуда] Аббаса в Берлине невыносимы и совершенно неприемлемы как для него лично, так и для всего федерального правительства», — подчеркнул представитель кабмина Германии.

«Сохранение памяти о разрушении цивилизации Шоа является постоянной обязанностью этого и каждого федерального правительства», — констатировал Хебештрайт. В то же время он заметил, что Шольц и Лапид также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также договорились о скорой личной встрече в Берлине.

Как сообщили в канцелярии израильского премьера, Лапид сказал Шольцу, что «ценит это однозначное осуждение». При этом он «поблагодарил канцлера как глава правительства Израиля и как сын переживших Холокост».

Во вторник Аббас провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. В ходе совместной пресс-конференции он заявил, что с середины XX века Израиль «совершил 50 массовых убийств в 50 палестинских деревнях, 50 холокостов». Глава правительства Германии выразил возмущение высказываниями Аббаса, заметив, что «для немцев любая релятивизация Холокоста недопустима и неприемлема».

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