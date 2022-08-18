Глава МЧС прибыл во Владимирскую область, где тлеет торфяник

17:01

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области в связи с природным пожаром в регионе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для оценки обстановки в связи с природными пожарами», — сказали в ведомстве. «Необходимо планировать дальнейшую работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, не допустить распространения площади пожара», — цитируют министра в пресс-службе.