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НОВОСТИ

Глава МЧС прибыл во Владимирскую область, где тлеет торфяник

17:01 18.08.2022

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области в связи с природным пожаром в регионе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для оценки обстановки в связи с природными пожарами», — сказали в ведомстве. «Необходимо планировать дальнейшую работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, не допустить распространения площади пожара», — цитируют министра в пресс-службе.

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