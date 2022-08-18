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Генсек ООН уверен, что Киев сможет обеспечить безопасность поссещения ЗАЭС экспертами

19:20 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН может оказать поддержку посещению Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к заключению, что на Украине у нас имеются возможности в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины», — сказал он.

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