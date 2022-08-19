В ночь на субботу в Москве может похолодать до +14С

09:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.

Ветер восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.