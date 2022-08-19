Под санкции со стороны WADA может попасть Норвегия - СМИ
10:20 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно закону Норвегии, спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут быть проверены на допинг без согласия родителей или опекунов. В связи с этим, как отмечает источник, за последние два года ни один несовершеннолетний норвежский спортсмен не прошел тестирование без предупреждения, что является нарушением международного антидопингового кодекса со стороны Антидопингового комитета Норвегии (ADNO).Генеральный секретарь Норвежской спортивной конфедерации (NIF) Нильс Эйнар Ос рассказал, что изначальные санкции WADA могут включать как штрафы, так и лишение права проведения международных соревнований на территории страны.
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