Под санкции со стороны WADA может попасть Норвегия - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегии могут запретить проводить международные соревнования на территории страны из-за государственных правил, которые не позволяют юным спортсменам проходить допинг-тестирование в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в пятницу сообщила телекомпания NRK («Эн-эр-ко»).

Согласно закону Норвегии, спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут быть проверены на допинг без согласия родителей или опекунов. В связи с этим, как отмечает источник, за последние два года ни один несовершеннолетний норвежский спортсмен не прошел тестирование без предупреждения, что является нарушением международного антидопингового кодекса со стороны Антидопингового комитета Норвегии (ADNO).

Генеральный секретарь Норвежской спортивной конфедерации (NIF) Нильс Эйнар Ос рассказал, что изначальные санкции WADA могут включать как штрафы, так и лишение права проведения международных соревнований на территории страны.