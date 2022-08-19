Украина тщетно пытается получить от Германии дополнительные партии оружия - Welt

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские дипломаты с июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой предоставить дополнительное оружие, однако в Берлине заявили, что Вооруженные силы ФРГ сами в нем нуждаются. Об этом сообщает в пятницу газета «Вельт» со ссылкой на источники в правительственных кругах в Киеве.

«Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — заявили изданию источники.

По данным газеты, с июня в Министерстве обороны Германии неоднократно проходили встречи, в которых принимала участие глава ведомства Кристине Ламбрехт. Украинская сторона попросила о дополнительных поставках тех видов вооружений, которые ранее уже были предоставлены Берлином.



По данным источников газеты, в Минобороны ФРГ заявили, что ВС Германии сами нуждаются в этом оружии, так как оно необходимо для исполнения обязательств в рамках НАТО.