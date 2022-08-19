Украина тщетно пытается получить от Германии дополнительные партии оружия - Welt
12:30 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — заявили изданию источники.
По данным газеты, с июня в Министерстве обороны Германии неоднократно проходили встречи, в которых принимала участие глава ведомства Кристине Ламбрехт. Украинская сторона попросила о дополнительных поставках тех видов вооружений, которые ранее уже были предоставлены Берлином.
По данным источников газеты, в Минобороны ФРГ заявили, что ВС Германии сами нуждаются в этом оружии, так как оно необходимо для исполнения обязательств в рамках НАТО.
НОВОСТИ
- 12:10 19.08.2022
- Представитель МИД КНР: Ыы не ездили в США, чтобы там поддержать независимость Аляски
- 11:30 19.08.2022
- Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ
- 11:15 19.08.2022
- Число госпитализаций с COVID-19 увеличилось в 38 субъектах РФ
- 10:20 19.08.2022
- Под санкции со стороны WADA может попасть Норвегия - СМИ
- 10:00 19.08.2022
- На форуме «Армия-2022» преставлена система управления БПЛА
- 09:41 19.08.2022
- В ночь на субботу в Москве может похолодать до +14С
- 09:15 19.08.2022
- Путин и Си Цзиньпин приедут на Бали на саммит G20 - президент Видодо
- 09:00 19.08.2022
- Японские компании могут вскоре подписать контракты на покупку СПГ с "Сахалина 2" - СМИ
- 23:00 18.08.2022
- В России в I полугодии 2022 года спрос на автомобили упал на 55% - Минпромторг
- 21:47 18.08.2022
- На востоке Крыма в Керчи сработала система ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать