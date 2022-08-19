Эрдоган: Турция займется восстановлением разрушенной инфраструктуры Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины.

«Мы договорились с нашим стратегическим партнером Украиной о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь, что наши переговоры помогут обеспечению в нашем регионе мира и стабильности, равно как и глобальному миру», — сказал он журналистам президентского пула по возвращении из Львова.



«В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому мы займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры», — отметил турецкий лидер, слова которого привел в пятницу телеканал ТРТ.