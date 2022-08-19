Замглавы МИД РФ: Мы настроены на то, чтобы поездка экспертов МАГАТЭ состоялась
14:40 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Двусмысленность и лукавство, с которыми Секретариат Организации Объединенных Наций подходит к этой теме не требуют дополнительных комментариев. Мы вскрывали двуличие тех, кто отвечает за безопасность подобной миссии [МАГАТЭ], они тоже играют в те же самые политические игры, в перекладывание ответственности. В общем, все это видно. Будем смотреть. Мы настроены на то, чтобы поездка экспертов МАГАТЭ состоялась, работа в этом направлении будет продолжена», — сказал замминистра.
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