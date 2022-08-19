Замглавы МИД РФ: Мы настроены на то, чтобы поездка экспертов МАГАТЭ состоялась

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва рассчитывает на то, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится, и продолжит работу по его организации. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Двусмысленность и лукавство, с которыми Секретариат Организации Объединенных Наций подходит к этой теме не требуют дополнительных комментариев. Мы вскрывали двуличие тех, кто отвечает за безопасность подобной миссии [МАГАТЭ], они тоже играют в те же самые политические игры, в перекладывание ответственности. В общем, все это видно. Будем смотреть. Мы настроены на то, чтобы поездка экспертов МАГАТЭ состоялась, работа в этом направлении будет продолжена», — сказал замминистра.