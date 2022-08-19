Путин надеется, что выборы будут способствовать развитию политической системе в стране

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России, чтобы чувствовать себя уверенно, нужен крепкий тыл в виде надежной и развивающейся демократической политической системы, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — сказал глава государства.