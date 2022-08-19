Байден распорядился выделить Украине до 775 млн долл военной помощи

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 775 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как говорится в документе, Байден «предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до 775 млн долларов».