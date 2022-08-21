В машине Дарьи Дугиной обнаружили взрывное устройство

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывное устройство, предположительно, было установлено в автомобиле Toyota Land Cruiser, в котором в результате взрыва погибла политолог и журналист Дарья Дугина (дочь философа Александра Дугина). Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главка СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время криминалисты и следователи ГСУ СК с коллегами из ГУК СК России и специалистами-взрывотехниками продолжают осматривать место происшествия. «По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Прорабатываются все возможные версии совершенного преступления», — отметили в пресс-службе.