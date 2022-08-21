Премьер Саксонии предложил добывать газ методом гидравлического разрыва пласта
10:51 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Кречмер отметил в опубликованном в воскресенье интервью газете «Тагесшпигель», что федеральное правительство не должно действовать «идеологически», а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа. «Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка», — подчеркнул саксонский премьер.
В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода «Северный поток — 2». «Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением», — утверждал он. «Северный поток» функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по «Северному потоку — 2» являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/"зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.
НОВОСТИ
- 11:45 21.08.2022
- Работники крупнейшего британского порта начали забастовку
- 11:25 21.08.2022
- В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 64 заболевших
- 10:12 21.08.2022
- "Газпром" подает газ в Европу через "Суджу", Украина против прокачки через "Сохрановку"
- 09:53 21.08.2022
- Гинцбург: Дельтакрон может стать более тяжелой мутацией коронавируса
- 09:25 21.08.2022
- В машине Дарьи Дугиной обнаружили взрывное устройство
- 09:03 21.08.2022
- В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ
- 21:00 20.08.2022
- Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА
- 20:55 20.08.2022
- В Ирландию прибыло судно в украинской сельхозпродукцией
- 20:50 20.08.2022
- Ряд иностранных сервисов начали маркировать в поисковиках как нарушителей закона РФ
- 19:20 20.08.2022
- Из-за украинского обстрела несколько пригородов Горловки остались без электричества - мэр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать