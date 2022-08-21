В убийстве Дугиной нужно проверить украинский след - МИД РФ

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.

«Правоохранительные органы России занимаются расследованием гибели Дарьи Дугиной. Если подтвердится украинский след, а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала дипломат в воскресенье в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.

«Ждем результатов расследования», — заключила она.