В убийстве Дугиной нужно проверить украинский след - МИД РФ
12:45 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.
«Правоохранительные органы России занимаются расследованием гибели Дарьи Дугиной. Если подтвердится украинский след, а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала дипломат в воскресенье в своем телеграм-канале.
Захарова напомнила, что фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
«Ждем результатов расследования», — заключила она.
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