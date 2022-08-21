Глава ВГА Херсонской области: Отказ от гривны будет долгим
13:21 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ от гривны на территории Херсонской области в случае ее вхождения в состав России будет плавным и займет достаточно длительное время. Об этом заявил журналистам в воскресенье исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Елисеев.
«Процесс будет мягким, плавным, будет достаточно длительный переходный срок, чтобы мы перешли к одновалютной [рублевой] системе», — подчеркнул Елисеев.
«Мы дедлайн [сроки] определим. Повторюсь, я противник того, чтобы это были жесткие меры, чтобы мы людей в короткий период времени насильственным порядком переводили в рублевую зону», — сказал он.
«Нам надо определиться с их накоплениями, которые в гривне. Я понимаю, что это большая проблема. У населения есть денежные сбережения в гривне, и никоим образом нельзя своими реформами, своими неосторожными действиями привести к ухудшению материального положения населения», — отметил Елисеев.
НОВОСТИ
- 14:25 21.08.2022
- Площадь активного горения леса в Рязанской области сократилась на 20 гектаров
- 13:59 21.08.2022
- Санди Таймс: Западу придется выстраивать отношения с Россией после СВО
- 13:02 21.08.2022
- В Киеве до 25 августа отменили массовые мероприятия
- 12:45 21.08.2022
- В убийстве Дугиной нужно проверить украинский след - МИД РФ
- 11:59 21.08.2022
- В Следственном комитете убийство Дарьи Дугиной считают заказным
- 11:45 21.08.2022
- Работники крупнейшего британского порта начали забастовку
- 11:25 21.08.2022
- В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 64 заболевших
- 10:51 21.08.2022
- Премьер Саксонии предложил добывать газ методом гидравлического разрыва пласта
- 10:12 21.08.2022
- "Газпром" подает газ в Европу через "Суджу", Украина против прокачки через "Сохрановку"
- 09:53 21.08.2022
- Гинцбург: Дельтакрон может стать более тяжелой мутацией коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать