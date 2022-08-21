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Глава ВГА Херсонской области: Отказ от гривны будет долгим

13:21 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от гривны на территории Херсонской области в случае ее вхождения в состав России будет плавным и займет достаточно длительное время. Об этом заявил журналистам в воскресенье исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Елисеев.

«Процесс будет мягким, плавным, будет достаточно длительный переходный срок, чтобы мы перешли к одновалютной [рублевой] системе», — подчеркнул Елисеев.

«Мы дедлайн [сроки] определим. Повторюсь, я противник того, чтобы это были жесткие меры, чтобы мы людей в короткий период времени насильственным порядком переводили в рублевую зону», — сказал он.

«Нам надо определиться с их накоплениями, которые в гривне. Я понимаю, что это большая проблема. У населения есть денежные сбережения в гривне, и никоим образом нельзя своими реформами, своими неосторожными действиями привести к ухудшению материального положения населения», — отметил Елисеев.

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