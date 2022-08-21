В Рижский порт зашли два американских десантных корабля
15:26 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два десантных корабля ВМС США зашли в Рижский порт. Об этом сообщило в воскресенье агентство Лета.
«В рамках запланированного визита в Ригу пришли десантные корабли Arlington [„Арлингтон“] и Gunston Hall [„Ганстон-холл“] с экспедиционным подразделением морской пехоты», — говорится в сообщении.
В нем также приводится отзыв посольства о США о визите, который диппредставительство оценило как подтверждение тесных и длительных взаимоотношений между США и Латвией, а также свидетельство растущего взаимодействия между США и союзниками по НАТО.
В эти дни в литовской Клайпеде гостит еще один американский корабль. Это флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США Kearsarge («Кирсардж»), который стал самым большим военным кораблем, который когда-либо швартовался в Клайпеде.
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