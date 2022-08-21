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В Рижский порт зашли два американских десантных корабля

15:26 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два десантных корабля ВМС США зашли в Рижский порт. Об этом сообщило в воскресенье агентство Лета.

«В рамках запланированного визита в Ригу пришли десантные корабли Arlington [„Арлингтон“] и Gunston Hall [„Ганстон-холл“] с экспедиционным подразделением морской пехоты», — говорится в сообщении.

В нем также приводится отзыв посольства о США о визите, который диппредставительство оценило как подтверждение тесных и длительных взаимоотношений между США и Латвией, а также свидетельство растущего взаимодействия между США и союзниками по НАТО.

В эти дни в литовской Клайпеде гостит еще один американский корабль. Это флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США Kearsarge («Кирсардж»), который стал самым большим военным кораблем, который когда-либо швартовался в Клайпеде.

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