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Большой концерт ко Дню флага: «Чайф», «7Б», «Земляне», «Серьга» и другие выступят на Поклонной горе

11:41 22.08.2022

В большом концерте, посвященном Дню государственного флага России, который начнется в 17.00 на Поклонной горе, выступят группы «Чайф», «7Б», «Земляне», «СерьГа» и другие коллективы. Этот концерт будет центральным мероприятием празднования Дня флага в Москве. Кроме вышеуказанных групп, в программе праздника указаны Александр Скляр, Сергей Бобунец (экс-«Смысловые галлюцинации»), пианистка Валентина Лисица, а также группы «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «25/17», Uma2rman, а так же еще ряд исполнителей.

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве специальные праздничные программы ко Дню флага России были подготовлены во многих районах, тематические акции проведут в столичных парках культуры и отдыха, библиотеках, культурных центрах, музеях, кинотеатрах сети «Москино» и в домах культуры.

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