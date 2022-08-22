Основателя Pink Floyd включили в список "Миротворца" за слова о Крыме
11:59 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.
В сообщении на сайте его администраторы назвали причиной внесения британского музыканта в базу данных его высказывания о Крыме, в которых они усмотрели «покушение на территориальную целостность Украины».
На сайте «Миротворец» приводятся слова Уотерса, которые администраторы считают «угрожающими безопасности Украины»: «Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений».
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