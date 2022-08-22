Кличко: Европе нужно опустить железный занавес для России
13:45 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что Европе надо опустить железный занавес между собой и Россией, запретив гражданам РФ выезжать в ЕС. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью газете «Бильд».
«Железный занавес должен быть возвращен», — считает Кличко. Он указал на то, что «свыше 70% россиян поддерживают [президента РФ Владимира] Путина». «Украинцы умирают, а россияне наслаждаются жизнью в Европе. Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно», — утверждал мэр Киева.
Кличко считает, что граждане РФ не поддерживают европейские ценности. «Как может быть, что они одновременно наслаждаются европейской системой», — возмутился он.
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