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НОВОСТИ

Чехия выступает за приостановку визовых соглашений ЕС с РФ и Белоруссией — глава МИД

14:10 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия, выполняющая с 1 июля по 31 декабря текущего года обязанности государства — председателя Евросоюза, в связи с ситуацией на Украине выступает за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Белоруссией. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на проходящем в Праге ежегодном совещании чешских послов и глав дипломатических миссий. Трансляцию осуществляло Чешское телевидение.

«Мы будем развивать усилия по приостановке визовых соглашений ЕС с Россией и Белоруссией, — отметил Липавский. — Ведется дискуссия по вопросу, как ограничить выдачу виз россиянам и белорусам. Я очень хорошо понимаю, что позиции государств — членов ЕС по данному вопросу расходятся и нас ждет [впереди] много работы [для достижения консенсуса]».

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