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Во Франции запретили рекламу нефти и угля. Газа это коснется в 2023 году

15:20 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские компании с 22 августа больше не могут распространять рекламу, связанную с ископаемыми источниками энергии вроде угля и нефти. Соответствующая мера была принята в рамках прошлогоднего закона о защите климата.

«Реклама, связанная с маркетингом или продвижением ископаемого топлива, запрещена», — гласит статья 7 закона от 22 августа 2021 года. Это требование соседствует в тексте закона с запретом на рекламу автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов.

Впрочем, декрет, определяющий конкретные условия применения данного положения, предусматривает определенные исключения. Так, реклама услуг поставщиков газа и получаемой из него энергии разрешена до 30 июня 2023 года. 

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